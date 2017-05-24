Бизнесмена осудили на 8,5 лет за нападение с топором и ножом на двух человек в Среднеуральске

Один из пострадавших получил травмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Верхней Пышме осудили местного 41-летнего индивидуального предпринимателя за покушение на убийство двух человек. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Вечером 1 января 2017 года бизнесмен приехал на территорию энергоснабжающей организации на улице Советской в Среднеуральске. Там он на почве личной неприязни напал на двух сотрудников. Мужчина угрожал им топором и ножом.

Один из сотрудников получил травмы. Однако мужчинам удалось самим обезвредить нападавшего и вызвать полицию.