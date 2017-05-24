Мать с маленьким ребенком из Екатеринбурга сбили на машине, а потом избили муж с женой

В конфликте пострадали женщина и 1,5-годовалый малыш.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В селе Костино Алапаевского района 1 мая семейная пара избила жительницу Екатеринбурга Дарью, гулявшую с коляской, в которой находился 1,5-годовалый ребенок, сообщает сегодня, 25 мая, Ura.ru.

Женщина прогуливалась с коляской. Когда она переходила улицу Чапаева, ее сбил минивен «Фольксваген». Из машины вышли мужчина с женой, оттащили кормящую мать в сторону и около получаса избивали и унижали ее. Все это продолжалось около получаса.

За происходящим наблюдали несколько человек, в том числе 12-летняя дочь той самой семейной пары, которая сидела в машине. По неподтвержденным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Одна из проходивших мимо женщин заступилась за молодую мать. Тогда нападавшие скрылись с места происшествия.

Врачи зафиксировали у Дарьи сотрясение головного мозга и синяки, полученные от побоев. От стресса у женщины пропало грудное молоко. Ребенок тоже пострадал – он получил синяки и ушибы. Сейчас специалисты оказывают ему психологическую помощь.

- В отношении нападавших заведено административное делопроизводство за причиненные побои, по которому они могут получить до 15 суток ареста. В ближайшее время собранные полицией материалы будут направлены для рассмотрения по существу в мировой суд. Кроме того, Дарья написала еще одно заявление, в котором указывает, что ее ребенок получил психологическую травму. По данному факту полиция назначила проведение судебно-психиатрической экспертизы, «а это дело весьма длительное и довольно сложное, по ее итогам будет принято дополнительное процессуальное решение», - прокомментировал официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых.