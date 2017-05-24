«Может быть, я идиот, но верил Дудко»: соучастник в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга произнес последнее слово

Гособвинитель потребовала посадить его на 5 лет в колонию строгого режима.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В четверг, 25 мая, Чкаловский районный суд вынесет приговор Игорю Казакову, обвиняемому в соучастии в покушении на убийство бывшего главы УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко, а также в соучастии в поджоге машины и хранении наркотиков. Гособвинитель потребовала дать ему 5 лет «строгача». После чего Казаков произнес свое последнее слово:

– Хотел, прежде всего, сказать о логике моих действий, а именно помощи Дудко. То, что я верил его сказкам и не понимал, во что на самом деле был вовлечен, подтверждается логикой моих действий. Сами посудите, если бы, помогая Дудко, я знал истинный смысл его действий, то, даже не касаясь вопросов морали, а просто из соображений личной безопасности, – начал Казаков и, немного сбившись, продолжил. – Ну, я на той же самой машине, на которой меня куча народу видела, не пошел бы помогать в организации убийства. И штрафы я на ней платил, а стояла она во дворе дома, где я живу. Во-вторых, если бы я не верил Дудко, что он является членом серьезной силовой организации, – ГРУ, как он там рассказывал, – и к делу привлечен спецназ «Вымпел», я бы не чувствовал себя в такой безопасности. И если бы я не понимал, что на самом деле то, что он рассказывает про Бориса Викторовича, – что он там предатель родины и занимается промышленным шпионажем, – учитывая, что у меня при этом не было каких-то корыстных мотивов, на кой черт мне это надо было бы? Это подтвердилось в первые же дни следствия, когда меня проверяли на «Полиграфе». Хоть это и косвенное доказательство. Мне даже задавали вопрос: «Вы что, идиот, что верили во все эти сказки?» Ну, может быть, конечно, идиот. Но, тем не менее, то, что верил, подтверждаю. Постараюсь объяснить, в чем я на самом деле раскаиваюсь. А почему я ему вот так верил? Конечно, определенным образом Дудко, как подтверждается показаниями его бывших сослуживцев, коллег по работе и знакомых, обладал феноменальной способностью убеждать людей. Этого не отнять. Это есть в материалах дела. Но главная причина – это то, что я верил в то, что хотел верить. А почему хотел? Потому что я чувствовал, что я ему обязан. Он мне действительно помогал много. И по моей работе. И я ему тоже помогал. У нас были практически дружеские отношения. И еще то, что он про себя рассказывал. Может быть, корысть как раз и заключалась в том, что, помогая такой фигуре, какой он себя позиционировал, я считал, что приобретаю себе некого сильного покровителя. Ну и, в-третьих, как бы это по-дурацки не звучало, это все было интересно. Все эти слежки всякие. Ну, не наигрался, может, мальчик в детстве. Это я про себя… Я очень рад, что в таких страшных обстоятельствах Борису Викторовичу удалось выжить. Хочу извиниться, что поверил таким россказням и пошел на такое дело. И главное, в чем раскаиваюсь. Я понимал, что когда Дудко позвал меня в это дело, я обязан был задуматься. Я себя прежде всего обвиняю в том, что не сопоставил все неувязочки, которых было много. Что это за полковник ГРУ, который живет в однокомнатной квартире, неделями пьет, а я их потом из запоев вытаскиваю. И сколько мы с ним ездили, он ни за бензин, ни за пирожки на трассе не заплатил. В общем, была возможность задуматься. Но не задумался. И вот из-за этого преступного бездумья я здесь.