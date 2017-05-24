На остановке «Каменные палатки» в Екатеринбурге умер мужчина

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017
Сегодня, 25 мая, вечером на остановке «Каменные палатки» в Екатеринбурге обнаружили тело пожилого мужчины. Как сообщил НАШЕЙ очевидец, на вид мужчине около 60 лет.
Сейчас рядом с телом погибшего находятся полицейские и его родственники. Мужчина был приезжим. По их словам, предположительная причина смерти – давление. Сейчас родные решают, где похоронить мужчину – в уральской столице или на родине.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу журналисту НАШЕЙ подтвердили эту информацию.
- В отдел полиции №2 сегодня вечером поступило сообщение о том, что мужчине стало плохо в районе «Каменных палаток». В полицию позвонили родственники. Он скончался на месте происшествия. На место выезжали сотрудники правоохранительных органов, которые произвели осмотр. Материалы дела будут переданы в следственный комитет, - рассказали в пресс-группе УМВД.