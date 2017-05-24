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На остановке «Каменные палатки» в Екатеринбурге умер мужчина

На остановке «Каменные палатки» в Екатеринбурге умер мужчина
16+
Фото: Илья Останин
На месте происшествия работали полицейские.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

Сегодня, 25 мая, вечером на остановке «Каменные палатки» в Екатеринбурге обнаружили тело пожилого мужчины. Как сообщил НАШЕЙ очевидец, на вид мужчине около 60 лет.

Сейчас рядом с телом погибшего находятся полицейские и его родственники. Мужчина был приезжим. По их словам, предположительная причина смерти – давление. Сейчас родные решают, где похоронить мужчину – в уральской столице или на родине.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу журналисту НАШЕЙ подтвердили эту информацию. 

- В отдел полиции №2 сегодня вечером поступило сообщение о том, что мужчине стало плохо в районе «Каменных палаток». В полицию позвонили родственники. Он скончался на месте происшествия. На место выезжали сотрудники правоохранительных органов, которые произвели осмотр. Материалы дела будут переданы в следственный комитет, - рассказали в пресс-группе УМВД.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 25.05.2017, 19:25
Тэги: Происшествия, Смерть, Эксклюзив
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