На остановке «Каменные палатки» в Екатеринбурге умер мужчина

На месте происшествия работали полицейские.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

Сегодня, 25 мая, вечером на остановке «Каменные палатки» в Екатеринбурге обнаружили тело пожилого мужчины. Как сообщил НАШЕЙ очевидец, на вид мужчине около 60 лет.

Сейчас рядом с телом погибшего находятся полицейские и его родственники. Мужчина был приезжим. По их словам, предположительная причина смерти – давление. Сейчас родные решают, где похоронить мужчину – в уральской столице или на родине.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу журналисту НАШЕЙ подтвердили эту информацию.