Свердловчанин погиб от удара током из-за оборванных грузовиком проводов

Следственный комитет начал проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

Под Красноуфимском мужчина погиб от удара током во время работы с КамАЗом, сообщили в областном управлении Следственного комитета 24 мая.

Днем 24 мая в селе Крылово под Красноуфимском двое мужчин везли на КамАЗе землю на одно из частных подворий. Во время выгрузки земли водитель грузовика находился в кабине, а владелец следил за процессом во дворе. Во время работы кузов грузовика задел линию электропередачи и оборвал провод, который задел владельца КамАЗа. Удар током был настолько сильным, что мужчина скончался на месте.

Следователи проводят проверку по факту гибели владельца грузовика. Устанавливаются детали ЧП, тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу.