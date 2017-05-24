Процесс над соучастником покушения на экс-главу полиции Екатеринбурга Бориса Тимониченко: онлайн-трансляция из зала суда

Первым начнут рассматривать дело Игоря Казакова, подвозившего киллера к дому бывшего силовика.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В четверг, 25 мая, в Чкаловском райсуде должны наконец-то начать рассматривать дело Игоря Казакова, обвиняемого в соучастии в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко . По версии следствия, именно он подвозил киллера к дому бывшего силовика.

Покушение на 56-летнего генерал-майора в отставке было совершено утром 19 февраля 2016 года. Киллер поджидал Тимониченко возле лифта в подъезде многоэтажки по улице Родонитовой, где несколько раз выстрелил в него из пистолета с глушителем, а затем скрылся. Одна из пуль попала Тимониченко в лицо. В тяжелом состоянии мужчину доставили в реанимацию горбольницы № 23, но врачам чудом удалось спасти ему жизнь

Фото: личная страница Бориса Тимониченко в соцсети

Как уточнила помощник прокурора Чкаловского района Виктория Гардабудских, Казакова обвиняют по трем статьям: «Пособничество в покушение на умышленное убийство», «Приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере» и «Пособничество в умышленном уничтожении чужого имущества» . По данным следствия, помимо покушения, ночью 4 апреля 2015 года Дудко вместе с Казаковым сожгли автомобиль Toyota Land Cruiser-200, припаркованный у одного из домов по улице 8 марта. Поводом стал конфликт между сожительницей Дудко и супругой владельца иномарки.

Напомним, что сам Борис Тимониченко не явился на первое заседание по делу Казакова. После чего прошло уже почти два месяца, но процесс никак не мог стартовать. Однако сегодня потерпевший должен прийти в суд.

НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания.

11.13. Добрый день.

Начало заседания задерживается.

В коридоре ожидают мать Игоря Казакова и его друг. Напомним, что мать подсудимого должны будут допросить в ходе суда в качестве свидетеля.

Журналистов же пришло значительно меньше, чем в первый раз. Оно и понятно, ведь теперь все ждут начала процесса над Олегом Дудко.

А вот Бориса Тимониченко снова нет. Адвокат Казакова сообщил его матери, что суд пытается связаться с представителем потерпевшей стороны.

- И еще: при вашем допросе ни слова про Дудко не говорите, - предупредил защитник Казакова его мать.

11.27. Как ни странно, в ожидании заседания мать и друг Казакова оживленно обсуждают современную музыку и исполнителей прошлых лет.

11.42 Заседание началось. Судья разрешил фотосъемку.

11.45. Помощник прокурора начала зачитывать гособвинение.

Сначала она зачитала эпизод о поджоге машины. Как следует из текста обвинения, когда Дудко поджигал авто, Казаков "стоял на шухере". Он наблюдал, чтобы их никто не заметил.

11.48. Далее гособвинитель перешла к эпизоду о покушении на Тимониченко. Из речи гособвинителя следует, что заказчик покушения пока так и не установлен.

11.50. В покушении на Тимониченко Казаков выступал лишь как водитель, который привез киллера на место преступления. Плюс ко всему у Казакова были найдены наркотики.

11.58. Дудко признал свою вину во всем, кроме мотива. Он не согласен с тем, что действовал по найму.

- Дудко утверждал, что он начальник контртеррористической организации, в интересах который якобы и действовал, - рассказал Казаков.

При этом Дудко сказал Казакову, что Тимониченко занимался промышленным шпионажем.

- А я ему якобы был нужен, чтобы не было никакой утечки информации, - добавил Казаков.

12.16. Лишь после всего случившегося Казаков якобы начал догадываться, что здесь что-то не так.

- Когда он начал резать документы из барсетки, которую вынес из дома (в котором жил Тимониченко. - Прим. ред.), я начал подозревать, что что-то не так, - говорит подсудимый. - Зачем уничтожать то, что вынес? Наверное, чтобы скрыть следы, начал догадываться я.

- С инкриминируемыми мне действиями я согласен, - еще раз повторил Казаков, отвечая на вопрос адвоката.

При этом, по словам Казакова, он даже не знал, чью машину поджег Дудко.

- А как-то Дудко сказал, что действует по указанию дяди из Москвы, - сообщил Казаков.

- По словам Дудко, этот дядя чуть ли не каждый день с докладами к Путину ходит. Якобы именно он и организовал эту операцию против шпионской оргагизации. И еще он как-то сказал мне, что за эту операцию, наверное, орден дадут.

12.30. С опозданием в суд пришла лишь представитель Тимониченко. Сам потерпевший на заседание так и не явился.