Процесс над соучастником покушения на экс-главу полиции Екатеринбурга Бориса Тимониченко: онлайн-трансляция из зала суда

Первым начнут рассматривать дело Игоря Казакова, подвозившего киллера к дому бывшего силовика.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017
Покушение на 56-летнего генерал-майора в отставке было совершено утром 19 февраля 2016 года. Киллер поджидал Тимониченко возле лифта в подъезде многоэтажки
по улице Родонитовой, где несколько раз выстрелил в него из пистолета с глушителем, а затем скрылся. Одна из пуль попала Тимониченко в лицо. В тяжелом состоянии мужчину доставили в реанимацию горбольницы № 23, но врачам чудом удалось спасти ему жизнь
.
Фото: личная страница Бориса Тимониченко в соцсети
По подозрению в покушении задержали
бывшего подчиненного Тимониченко, Олега Дудко, руководившего Орджоникидзевским РОВД Екатеринбурга с 1999 по 2001 год. По версии силовиков, это он стрелял в экс-силовика.Тогда же задержали и знакомого Дудко Игоря Казакова, который почти сразу же написал явку с повинной
. Казаков признался, что это он подвозил Дудко к дому Тимониченко. Он заключил сделку со следствием, поэтому его эпизод и был выделен в отдельное производство.
Как уточнила помощник прокурора Чкаловского района Виктория Гардабудских, Казакова обвиняют по трем статьям: «Пособничество в покушение на умышленное убийство», «Приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере» и «Пособничество в умышленном уничтожении чужого имущества» . По данным следствия, помимо покушения, ночью 4 апреля 2015 года Дудко вместе с Казаковым сожгли автомобиль Toyota Land Cruiser-200, припаркованный у одного из домов по улице 8 марта. Поводом стал конфликт между сожительницей Дудко и супругой владельца иномарки.
Однако Дудко в своем письме из СИЗО
заявил, что не причастен к покушению на Тимониченко. По его словам, все подстроили освободившиеся из мест не столь отдаленных бандиты ОПГ «Уралмаш», которых в свое время они ловили вместе с бывшим начальником. Поэтому Дудко просил закрыть уголовное дело
. Но ему, естественно, отказали. Суд над ним
начнется уже на следующей неделе.
НАША ведет онлайн-трансляцию с заседания.
11.13. Добрый день.
Начало заседания задерживается.
В коридоре ожидают мать Игоря Казакова и его друг. Напомним, что мать подсудимого должны будут допросить в ходе суда в качестве свидетеля.
Журналистов же пришло значительно меньше, чем в первый раз. Оно и понятно, ведь теперь все ждут начала процесса над Олегом Дудко.
А вот Бориса Тимониченко снова нет. Адвокат Казакова сообщил его матери, что суд пытается связаться с представителем потерпевшей стороны.
- И еще: при вашем допросе ни слова про Дудко не говорите, - предупредил защитник Казакова его мать.
11.27. Как ни странно, в ожидании заседания мать и друг Казакова оживленно обсуждают современную музыку и исполнителей прошлых лет.
11.42 Заседание началось. Судья разрешил фотосъемку.
11.45. Помощник прокурора начала зачитывать гособвинение.
Сначала она зачитала эпизод о поджоге машины. Как следует из текста обвинения, когда Дудко поджигал авто, Казаков "стоял на шухере". Он наблюдал, чтобы их никто не заметил.
11.48. Далее гособвинитель перешла к эпизоду о покушении на Тимониченко. Из речи гособвинителя следует, что заказчик покушения пока так и не установлен.
11.50. В покушении на Тимониченко Казаков выступал лишь как водитель, который привез киллера на место преступления. Плюс ко всему у Казакова были найдены наркотики.
11.58. Дудко признал свою вину во всем, кроме мотива. Он не согласен с тем, что действовал по найму.
- Дудко утверждал, что он начальник контртеррористической организации, в интересах который якобы и действовал, - рассказал Казаков.
При этом Дудко сказал Казакову, что Тимониченко занимался промышленным шпионажем.
- А я ему якобы был нужен, чтобы не было никакой утечки информации, - добавил Казаков.
12.16. Лишь после всего случившегося Казаков якобы начал догадываться, что здесь что-то не так.
- Когда он начал резать документы из барсетки, которую вынес из дома (в котором жил Тимониченко. - Прим. ред.), я начал подозревать, что что-то не так, - говорит подсудимый. - Зачем уничтожать то, что вынес? Наверное, чтобы скрыть следы, начал догадываться я.
- С инкриминируемыми мне действиями я согласен, - еще раз повторил Казаков, отвечая на вопрос адвоката.
При этом, по словам Казакова, он даже не знал, чью машину поджег Дудко.
- А как-то Дудко сказал, что действует по указанию дяди из Москвы, - сообщил Казаков.
- По словам Дудко, этот дядя чуть ли не каждый день с докладами к Путину ходит. Якобы именно он и организовал эту операцию против шпионской оргагизации. И еще он как-то сказал мне, что за эту операцию, наверное, орден дадут.
12.30. С опозданием в суд пришла лишь представитель Тимониченко. Сам потерпевший на заседание так и не явился.