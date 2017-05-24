Процесс закончен: соучастнику покушения на бывшего главу УВД Екатеринбурга дали 4,5 года «строгача»

Суд согласился с гособвинителем, что Игорь Казаков не знал ни о каком найме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

Сегодня, 25 мая, в Чкаловском райсуде рассматривали дело Игоря Казакова, обвиняемого в соучастии в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко, а также в соучастии в поджоге машины и хранении наркотиков.

Только что судья Савельев зачитал приговор: он приговорил Игоря Казакова к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

НАША вела трансляцию заседания, на котором гособвинитель запросила для Казакова 5 лет колонии строгого режима. Но при этом попросила переквалифицировать статью "Пособничество в покушении на убийство по найму" на "Пособничество в покушении на убийство".

Адвокат же попросил минимального срока для Казакова, подчеркнув, что у его подзащитного не было злого умысла. На сегодняшнем заседании Казаков рассказал, что Дудко сказал ему, что Тимониченко занимался промышленным шпионажем, тогда так Дудко – начальник контртеррористической организации. "А я ему якобы был нужен, чтобы не было никакой утечки информации", - добавил Казаков. По словам Казакова, Дудко не предлагал ему никаких денег и он помогал ему по дружбе.