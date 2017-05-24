Процесс закончен: соучастнику покушения на бывшего главу УВД Екатеринбурга дали 4,5 года «строгача»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017
Сегодня, 25 мая, в Чкаловском райсуде рассматривали дело Игоря Казакова, обвиняемого в соучастии в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко, а также в соучастии в поджоге машины и хранении наркотиков.
Только что судья Савельев зачитал приговор: он приговорил Игоря Казакова к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.
НАША вела трансляцию заседания, на котором гособвинитель запросила для Казакова 5 лет колонии строгого режима. Но при этом попросила переквалифицировать статью "Пособничество в покушении на убийство по найму" на "Пособничество в покушении на убийство".
Адвокат же попросил минимального срока для Казакова, подчеркнув, что у его подзащитного не было злого умысла. На сегодняшнем заседании Казаков рассказал, что Дудко сказал ему, что Тимониченко занимался промышленным шпионажем, тогда так Дудко – начальник контртеррористической организации. "А я ему якобы был нужен, чтобы не было никакой утечки информации", - добавил Казаков. По словам Казакова, Дудко не предлагал ему никаких денег и он помогал ему по дружбе.
- Напомним, утром 19 февраля 2016 года возле лифта в подъезде многоэтажки по улице Родонитовой киллер несколько раз выстрелил в Тимониченко из пистолета с глушителем, а затем скрылся. В тяжелом состоянии мужчину доставили в реанимацию горбольницы, где врачи чудом спасли ему жизнь.
- По подозрению в покушении задержали бывшего подчиненного Тимониченко, Олега Дудко, который, по версии силовиков, стрелял в экс-силовика. Был задержан и Игорь Казаков, который почти сразу же написал явку с повинной, признавшись, что это он подвозил Дудко к дому Тимониченко. Он заключил сделку со следствием, поэтому его эпизод и был выделен в отдельное производство.
- Видео, на котором Игорь Казаков произносит свое последнее слово, можно посмотреть здесь.