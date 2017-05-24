Свердловскую больницу эвакуировали из-за опасных химикатов

В подвале разбили бутыли с хлором.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017
В Ирбите сегодня, 25 мая, эвакуировали Центральную городскую больницу, сообщает Ura.ru. По данным местных жителей, причиной стало опасное вещество, которое там пролили.
В палатах оставили только тяжелобольных пациентов.
- В подвале разбили бутыли, вроде с хлором. МЧС эвакуировало медицинский персонал и посетителей. Женщина пришла к больному, ее не пускали. Потом выгнали. Говорит, в ужасе от врачей, все вели себя как «озверевшие», - рассказал источник издания.
- Комментарии в МЧС и больнице пока не дают.