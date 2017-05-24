В Березовском двое воров автомобильных аккумуляторов получили больше 7 лет «строгача»

Оба мужчины ранее отбывали срок за грабежи и разбой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Березовском за кражу шести автомобильных аккумуляторов двое мужчин получили сроки в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Березовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Полевского Максима Бородай и 25-летнего екатеринбуржца Ильи Суханова. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Судом установлено, что ночью 11 января 2017 года ранее знакомые Суханов и Бородай, в прошлом судимые за совершение грабежей и разбоев, взяли с собой лом, молоток и плоскогубцы и поехали в Березовский снимать аккумуляторы с автомобилей. Там при помощи лома и молотка, разбивая стекла, проникали в салоны легковых автомобилей отечественного и иностранного производства. В дальнейшем они открывали капот и похищали аккумуляторы. Они также обворовали и два грузовых автомобиля. Таким образом, всего за один час Бородай и Суханов похитили 6 аккумуляторов.