В Екатеринбурге ограбили районную администрацию

На ограбление у налетчиков ушло пять минут.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017
В Екатеринбурге неизвестные вынесли сейф с деньгами из здания администрации Чкаловского района, сообщает Life.ru 25 мая.
В Екатеринбурге двое неизвестных мужчин в капюшонах проникли в столовую администрации ночью, оттуда - в кабинет директора. Из окна этого кабинета грабители вынесли на улицу металлический сейф. При этом на ограбление у мужчин ушло всего пять минут. Тяжелый сейф грабители утащили на куске деревянной двери.
В полиции сообщили, что ограбление произошло в половине третьего ночи на улице 8 Марта. В сейфе находились деньги и документы, ущерб составил 40 тысяч рублей. На место ограбления выезжала следственно-оперативная группа, идет проверка.
- Вчера на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге неизвестные ограбили банк. Налетчики не найдены до сих пор.