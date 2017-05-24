В Екатеринбурге в Орджоникидзевском районе на пепелище нашли четыре трупа

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017
— По прибытию пожарных подразделений к месту вызова пожарные приняли все меры к недопущению распространения огня на рядом стоящие жилые дома, угроза была оперативно ликвидирована. В тушении были задействованы 3 единицы пожарной техники и 17 человек личного состава. Предварительная площадь пожара составляет 100 квадратных метров. В течение 30 минут пожарные справились с огнем. В настоящее время пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций, — рассказали в пресс-службе МЧС.
— По факту гибели людей организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что возможной причиной возгорания может являться костер, который лицами, находившимися дома, был разведен непосредственно вблизи жилья. По имеющимся сведениям, трое из погибших мужчины, одна — женщина, — уточнили в СКР по Свердловской области.
- Сотрудники МЧС устанавливают причину пожара. Предварительно установлено, что возможной причиной возгорания является костер, который погибшие развели около дома.