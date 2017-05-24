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В Екатеринбурге в Орджоникидзевском районе на пепелище нашли четыре трупа

В Екатеринбурге в Орджоникидзевском районе на пепелище нашли четыре трупа
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Причина пожара выясняется.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Екатеринбурге в частном секторе в переулке Джамбула 25 мая в сгоревшем доме нашли четыре тела, погибли трое мужчин и одна женщина, сообщили в СКР по Свердловской области.
 
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру МЧС сегодня в 12.35. 

— По прибытию пожарных подразделений к месту вызова пожарные приняли все меры к недопущению распространения огня на рядом стоящие жилые дома, угроза была оперативно ликвидирована. В тушении были задействованы 3 единицы пожарной техники и 17 человек личного состава. Предварительная площадь пожара составляет 100 квадратных метров. В течение 30 минут пожарные справились с огнем. В настоящее время пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций, — рассказали в пресс-службе МЧС.

 
Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории  и следственные органы. 

— По факту гибели людей организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что возможной причиной возгорания может являться костер, который лицами, находившимися дома, был разведен непосредственно вблизи жилья. По имеющимся сведениям, трое из погибших мужчины, одна — женщина, — уточнили в СКР по Свердловской области.

  • Сотрудники МЧС устанавливают причину пожара. Предварительно установлено, что возможной причиной возгорания является костер, который погибшие развели около дома.

Фотоальбом:

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Марина Подкорытова, 25.05.2017, 14:46
Тэги: Происшествия, Смерть, Фото
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