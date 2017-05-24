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В Свердловской области хозяйка праздника сорвала украшения с гостьи и чуть не проглотила их

В Свердловской области хозяйка праздника сорвала украшения с гостьи и чуть не проглотила их
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Фото: пресс-группа ГУ МВД России по Свердловской области

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Каменске-Уральском пройдет суд над воровкой драгоценностей, которая их чуть не проглотила, сообщили сегодня, 25 мая, в ГУ МВД по Свердловской области.
 
12 марта 2017 года 40-летняя женщина отобрала у своей гостьи украшения и отказывалась их возвращать, на место ЧП вызвали полицию.
 
 
Полицейские, прибывшие по вызову, выяснили, что в одной из квартир дома на улице Олега Кошевого владелица жилища с мужем принимали гостей. В ходе застолья хозяйке дома понравились многочисленные ювелирные изделия из золота, надетые на 65-летней гостье.

— Женщина сорвала с шеи жертвы три золотые цепочки и кулон. А потом спрятала все в рот и до приезда сотрудников полиции категорически отказывалась возвращать похищенное. Только стражам порядка удалось убедить гражданку выдать украшения, – рассказывает заместитель начальника следственного отдела ОП № 24 подполковник юстиции Наиля Польщикова.

  • Материальный ущерб потерпевшей составил в общей сложности 56 800 рублей. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы.
  • В отношении женщины было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».
  • Обвиняемая трижды привлекалась к уголовной ответственности. В мае 2005 года была осуждена за кражу к году исправительных работ, но скрывалась и не исполнила решение суда. В ноябре 2005 наказание было заменено на четыре месяца лишения свободы. В июле 2007 года приговорена к двум годам лишения свободы, и вновь за кражу. В январе 2013 года осуждена за причинение тяжко вреда здоровью и приговорена к двум годам лишения свободы.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 25.05.2017, 13:08
Тэги: Криминал, Происшествия, Женщины
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