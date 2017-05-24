В Свердловской области хозяйка праздника сорвала украшения с гостьи и чуть не проглотила их

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Каменске-Уральском пройдет суд над воровкой драгоценностей, которая их чуть не проглотила, сообщили сегодня, 25 мая, в ГУ МВД по Свердловской области.

12 марта 2017 года 40-летняя женщина отобрала у своей гостьи украшения и отказывалась их возвращать, на место ЧП вызвали полицию.

Полицейские, прибывшие по вызову, выяснили, что в одной из квартир дома на улице Олега Кошевого владелица жилища с мужем принимали гостей. В ходе застолья хозяйке дома понравились многочисленные ювелирные изделия из золота, надетые на 65-летней гостье.

— Женщина сорвала с шеи жертвы три золотые цепочки и кулон. А потом спрятала все в рот и до приезда сотрудников полиции категорически отказывалась возвращать похищенное. Только стражам порядка удалось убедить гражданку выдать украшения, – рассказывает заместитель начальника следственного отдела ОП № 24 подполковник юстиции Наиля Польщикова.