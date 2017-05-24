Горло было перерезано: в Серове нашли труп женщины

Тело обнаружили в местном общежитии.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017
В Серове сегодня, 25 мая, в общежитии нашли тело женщины: у нее были смертельные ножевые раны на шее, написала местная газета «Глобус».
Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Серовского межрайонного следственного отдела СК Андрей Спиридонов, сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
— На месте преступления работает следователь. Личность погибшей — установлена. Подозреваемый — установлен. Это ее сожитель. Устанавливаются все детали случившегося. После будет принято соответствующее процессуальное решение, — уточнил следователь.
По факту случившегося будет возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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