Горло было перерезано: в Серове нашли труп женщины

Тело обнаружили в местном общежитии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017

В Серове сегодня, 25 мая, в общежитии нашли тело женщины: у нее были смертельные ножевые раны на шее, написала местная газета «Глобус».

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Серовского межрайонного следственного отдела СК Андрей Спиридонов, сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

— На месте преступления работает следователь. Личность погибшей — установлена. Подозреваемый — установлен. Это ее сожитель. Устанавливаются все детали случившегося. После будет принято соответствующее процессуальное решение, — уточнил следователь.

По факту случившегося будет возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».