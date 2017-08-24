Хозяйка автосервиса в Екатеринбурге хотела выкупить 14 китайцев у полиции

Теперь она сама может отправиться в места не столь отдаленные.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

Сотрудники Управления экономической безопасности задержали иностранку, которая пыталась дать взятку оперативнику по вопросам миграции.

После рейда в одном из автосервисов Екатеринбурга были задержаны 14 гастарбайтеров, у которых не было документов. Вскоре в отдел иммиграционного контроля пришла руководитель автосервиса, уроженка Китая.

Женщина решила вызволить соотечественников, передав капитану полиции их паспорта и 200 тысяч рублей, чтобы их не привлекли к ответственности.

– Офицер сообщил о попытке склонения к коррупционному преступлению руководству. На место преступления незамедлительно прибыли оперативники УЭБиПУ и ОРЧ СБ, задержавшие женщину 1975 года рождения, – сообщили в областном МВД.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу, в крупном размере".

Ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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