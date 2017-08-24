Под Нижним Тагилом во время поисков грибника нашли пенсионера, блуждавшего по лесу четверо суток

Мужчина вышел из леса на оклик спасателей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

Под Нижним Тагилом спасатели во время поисков пропавшего пенсионера нашли другого пожилого мужчину, который блуждал в лесу четверо суток, сообщает tagilcity.

Спасатели искали 75-летнего Михаила Власова, пропавшего 20 августа в поселке Северный. Близкие сообщили полиции, что мужчина страдает сердечными заболеваниями и мог отправиться в лес, чтобы собрать грибов.

Во время поисков Власова под Нижним Тагилом на оклик из леса вышел пенсионер, по возрасту сходный с Михаилом. Однако оказалось, что это не Власов, а другой мужчина, который заблудился в лесу и бродил по нему четверо суток. На "Газели" поисковиков его доставили в поселок Северный.

Этого мужчину никто не разыскивал. Состояние его здоровья было удовлетворительным, он вернулся домой, когда его доставили в поселок.