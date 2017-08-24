Санитарка екатеринбургского интерната, которая мыла ребенка-инвалида кипятком, избежала реального срока

Мальчик получил ожоги 20 процентов тела.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

Суд Чкаловского района вынес приговор бывшей санитарке детского интерната на улице Ляпустина.

По версии Следственного комитета, утром 19 января санитарка мыла 11-летнего ребенка-инвалида, который не может это сделать самостоятельно. После водных процедур под проточной водой женщина одела воспитанника и ушла выполнять другие обязанности.

Вернувшись к ребенку, она увидела на его теле ожоги. Медики скорой помощи госпитализировали ребенка в больницу, где у него диагностировали ожоги 2 степени площадью более 20 процентов тела. В больнице мальчику пришлось провести почти месяц.

Бывшая санитарка признана виновной по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Суд назначил ей 1 год ограничения свободы. Кроме того, в пользу бабушки ребёнка взыскан компенсация за моральный вред в размере 70 тысяч рублей.