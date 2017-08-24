Санитарка екатеринбургского интерната, которая мыла ребенка-инвалида кипятком, избежала реального срока

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017
Суд Чкаловского района вынес приговор бывшей санитарке детского интерната на улице Ляпустина.
По версии Следственного комитета, утром 19 января санитарка мыла 11-летнего ребенка-инвалида, который не может это сделать самостоятельно. После водных процедур под проточной водой женщина одела воспитанника и ушла выполнять другие обязанности.
Вернувшись к ребенку, она увидела на его теле ожоги. Медики скорой помощи госпитализировали ребенка в больницу, где у него диагностировали ожоги 2 степени площадью более 20 процентов тела. В больнице мальчику пришлось провести почти месяц.
Бывшая санитарка признана виновной по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
Суд назначил ей 1 год ограничения свободы. Кроме того, в пользу бабушки ребёнка взыскан компенсация за моральный вред в размере 70 тысяч рублей.
- Интернат на улице Ляпустина известен печально: в 2014 году выяснилось, что санитар интерната издевался над воспитанниками,
- В 2015 году один воспитанник вытолкнул из окна другого, а в 2016 в интернате утонула девочка.