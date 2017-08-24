В центре Екатеринбурга загорелся гаражный кооператив

Площадь пожара достигла 40 квадратных метров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017
В Екатеринбурге на улице Серова загорелся гаражный кооператив.
Пожар начался днем 24 августа. На площади 40 квадратных метров горели гаражи. Огонь тушили восемь спасателей и две пожарные машины, сообщили в службе спасения "Сова". Причины возгорания и материальный ущерб устанавливаются.
- За эту неделю в Екатеринбурге дважды горели больницы: в ночь на 20 августа загорелась палата в Областной наркологической больнице, в огне пострадал один из пациентов. В ночь на 24 августа произошел пожар в поликлинике в переулке Суворовском.
- Вечером 21 августа в Екатеринбурге сгорел склад с мороженым на улице 40-летия Комсомола.
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