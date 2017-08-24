В Екатеринбурге двое рабочих упали с лесов на стройке отеля Hyatt Place

Площадка расположена возле Центрального стадиона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

В Екатеринбурге на стройке отеля Hyatt Place двое рабочих сорвались с большой высоты, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 25 августа на строительной площадке на ВИЗ-бульваре. Рабочие упали с лесов, получили тяжелые травмы, но выжили. По данным источника в органах, на стройке произошло обрушение незакрепленных конструкций.

В управлении МВД по Екатеринбургу НАШЕЙ, однако, сообщили, что рабочие не сорвались с высоты. Во время опроса прораба стройки выяснилось, что шестеро строителей заливали бетон, когда на них обрушилась металлоконструкция. Двое рабочих получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу с многочисленными травмами.

В полиции отметили, что сообщение об обрушении поступило в 01.40. На место выезжала группа немедленного реагирования, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Четырехзвездочный отель Hyatt Place строится к ЧМ-2018. Гостиница расположена рядом с Центральным стадионом, который примет четыре матча мундиаля.

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