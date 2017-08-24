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В метрополитене Екатеринбурга от удара током погиб начальник службы электроснабжения

В метрополитене Екатеринбурга от удара током погиб начальник службы электроснабжения
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Фото: архив НАШЕЙ
Его коллега попал в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

В метрополитене Екатеринбурга 24 августа произошло ЧП: от удара током при проведении работ погиб начальник сдужбы энергоснабжения, второй специалист с ожогами был госпитализирован. Информацию подтвердили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.
 
Трагедия произошла днем 24 августа, около 16 часов. В здании управления екатеринбургского метрополитена на Володарского, 3 проводились ремонтные работы, во время которых удар током получили 60-летний Александр Шулятиков, который работал начальником службы электроснабжения ЕМУП "Екатеринбургский метрополитен". Его 35-летний коллега был доставлен в больницу с ожогами.
 
Как уточнили "Нашей Газете" в Горздраве Екатеринбурга, травмы пострадавшего не слишком тяжелые, он доставлен в 24 ЦГБ под наблюдение врачей.
 
В управлении метрополитена отметили, что проверка по ЧП идет, от комментариев там отказались.

– Трагедия произошла вчера днем. Сейчас выясняются подробные обстоятельства. Специалисты провели осмотр места происшествия, были опрошены очевидцы. Тело погибшего отправили на вскрытие, чтобы установить точные причины смерти, – уточнил представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга. 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 25.08.2017, 10:51
Тэги: Происшествия, Смерть, Жизнь в городе
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