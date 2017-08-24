В метрополитене Екатеринбурга от удара током погиб начальник службы электроснабжения

Его коллега попал в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

В метрополитене Екатеринбурга 24 августа произошло ЧП: от удара током при проведении работ погиб начальник сдужбы энергоснабжения, второй специалист с ожогами был госпитализирован. Информацию подтвердили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

Трагедия произошла днем 24 августа, около 16 часов. В здании управления екатеринбургского метрополитена на Володарского, 3 проводились ремонтные работы, во время которых удар током получили 60-летний Александр Шулятиков, который работал начальником службы электроснабжения ЕМУП "Екатеринбургский метрополитен". Его 35-летний коллега был доставлен в больницу с ожогами.

Как уточнили "Нашей Газете" в Горздраве Екатеринбурга, травмы пострадавшего не слишком тяжелые, он доставлен в 24 ЦГБ под наблюдение врачей.

В управлении метрополитена отметили, что проверка по ЧП идет, от комментариев там отказались.