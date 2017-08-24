В метрополитене Екатеринбурга от удара током погиб начальник службы электроснабжения

Его коллега попал в больницу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017
В метрополитене Екатеринбурга 24 августа произошло ЧП: от удара током при проведении работ погиб начальник сдужбы энергоснабжения, второй специалист с ожогами был госпитализирован. Информацию подтвердили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.
Трагедия произошла днем 24 августа, около 16 часов. В здании управления екатеринбургского метрополитена на Володарского, 3 проводились ремонтные работы, во время которых удар током получили 60-летний Александр Шулятиков, который работал начальником службы электроснабжения ЕМУП "Екатеринбургский метрополитен". Его 35-летний коллега был доставлен в больницу с ожогами.
Как уточнили "Нашей Газете" в Горздраве Екатеринбурга, травмы пострадавшего не слишком тяжелые, он доставлен в 24 ЦГБ под наблюдение врачей.
В управлении метрополитена отметили, что проверка по ЧП идет, от комментариев там отказались.
– Трагедия произошла вчера днем. Сейчас выясняются подробные обстоятельства. Специалисты провели осмотр места происшествия, были опрошены очевидцы. Тело погибшего отправили на вскрытие, чтобы установить точные причины смерти, – уточнил представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.