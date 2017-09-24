Житель Свердловской области убил брата кувалдой

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

Городской суд Кировграда вынес приговор 26-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве брата.

Вечером 7 апреля в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей дома на улице Свердлова, что в одной из квартир происходит скандал.

– Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили тело мужчины, лежащее на диване, с разбитой головой и задержали молодого человека находившегося в этой же квартире и попытавшегося скрыться, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Потерпевшим оказался местный житель 1985 года рождения, ранее судимый за грабеж, угон, кражу, причинение тяжкого вреда здоровью и разбой.

Задержанный пояснил, что это его сводный брат, а конфликт возник в ходе пьяного застолья. В момент ссоры мужчина схватил кувалду и ударил ею родственника по голове.

Суд приговорил убийцу у 10 годам колонии строгого режима.

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