Ночью в Богдановиче дотла сгорела «Монетка»

Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

В ночь с 24 на 25 сентября в Богдановиче произошел пожар в магазине "Монетка" на улице Первомайской.

фото: группа "Богданович#" "ВКонтакте"

На фотографиях очевидцев видно, что внутри продуктового магазина выгорело практически все.

фото: Екатерина Нагорная / группа "Богданович#" "ВКонтакте".

– В 23.30 поступило сообщение о пожаре. На площади 300 кв. м сгорели кровля, торговое оборудование, продуктовые товары, повреждены стены здания магазина. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 14 человек личного состава. В 00.14 огонь локализован. в 01.15 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03.30, – сообщили в областном МЧС.

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