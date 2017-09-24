В Асбесте нотариус с сообщницами отбирали квартиры у алкоголиков и психбольных

Женщины выбирали жертв среди асоциальных личностей или социально незащищенных людей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

В Асбесте суд вынес приговор нотариусу и двум ее сообщницам. Женщины обвинялись в мошенничестве с квартирами, сообщили в областной прокуратуре.

Две жительницы Асбеста выступали посредниками в заключении договоров купли-продажи квартир жителей Свердловской области. С 2004 по 2013 годы женщины собрали информацию о свердловчанах, социально незащищенных либо злоупотребляющих алкоголем, которые имели в собственности жилье или снимали его. Осужденные входили в доверие к этим людям, а затем продавали их недвижимость, забирая деньги себе.

Нотарис помогала женщинам, занимаясь юридическим сопровождением сделок. Она оформляла и удостоверяла доверенности на незаконную приватизацию, продажу и покупку жилья. Кроме этого, нотариус составляла завещания от имени потерпевших, в том числе психически больных людей.

От действий женщин пострадали 18 человек. 25 сентября суд приговорил нотариуса к шести годам со штрафом 250 тысяч рублей, одну из ее сообщниц – к восьми годам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей, вторую – к 7 годам и 6 месяцам со штрафом 400 тысяч рублей. Подсудимые отправятся в колонию общего режима.

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