В Екатеринбурге полиция ищет жертв банды, грабившей пенсионеров

Одного из подозреваемых задержали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

В Екатеринбурге задержали подозрваемого в мошенничестве, сообщили в городском управлении МВД.

Житель Свердловской области 47 лет вместе с двумя сообщниками – мужчиной и женщиной – выбирали жертву среди людей пожилого возраста и разыгрывали схему с находкой кошелька.

– Совершали преступления злоумышленники по налаженной схеме: на улицу выходили по двое, один подходит к потенциальной жертве, спрашивает, не его ли кошелек валялся на земле, потом оба они делят находку и через мгновение подходит еще один подозреваемый – якобы хозяин кошелька и требует вернуть кошелек, который он обронил и его содержимое. Конечно, злоумышленник забирал более крупную сумму денег из кошелька пострадавших. Потерпевшие не сразу обнаруживали пропажу, – рассказали в полиции.

На данный момент подозреваемого опознали пять пострадавших. Известно, что группа орудовала во всех районах города, сумма ущерба достигает 21 тысячи рублей.

Всех, кто мог пострадать от действий данного человека, просьба обращаться в полицию по телефону 8-900-197-13-24.

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