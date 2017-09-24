В Екатеринбурге задержали парней, которые устроили фотосессию на телебашне

Чтобы снять нарушителей, пришлось вызывать спасателей, скорую и полицию.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017
Сотрудники Росгвардии задержали двоих 18-летних парней, которые проникли на территорию заброшенной телебашни в Екатеринбурге ради фотосессии. В целях безопасности на место вызвали спасателей, скорую помощь и полицию.
– Закончив фотосессию, ради которой, по всей вероятности, молодые люди и забрались на конструкцию телебашни, самостоятельно спустились вниз, – сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.
- При проверке документов выяснилось, что задержанными являются двое жителей Екатеринбурга.
- Они были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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