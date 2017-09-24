За фиктивных пациентов врач из Артемовского может получить реальный срок

Врач приписывал себе пациентов, которых он якобы направил на диспансеризацию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

В мошенничестве обвинили фельдшера Артемовской районной больницы, который полтора года составлял фиктивные документы на пациентов. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в понедельник, 25 сентября.

Как говорится в сообщении, фельдшер терапевтического участка поликлиники внес сведения о том, что 25 пациентов прошли диспансеризацию, что на самом деле являлось ложью. За пациентов врачу полагались доплаты.

По данным прокуратуры, материальный ущерб был причинен Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Обвиняемый вину признал и ущерб возместил. Однако степень его вины установит суд. Статья предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Ранее НАША писала: Министерство здравоохранения РФ хочет наказывать за уклонение от диспансеризации. Ответственность будет возложено на работодателей.

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