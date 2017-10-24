На стройке в Екатеринбурге погиб рабочий

Следственный комитет начал проверку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017
Сегодня днем на стройке дома № 125 по улице Амундсена разбился мужчина. Он погиб на месте после падения с девятого этажа. На месте трагедии работают медики, следователи и полиция.
– На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 4, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность гражданина. По предварительным данным, смерть не криминальная, – рассказали в городской полиции.
– По имеющимся сведениям, погибшим является уроженец одной из среднеазиатских республик, – добавили в пресс-службе СКР.
- Подробности случившегося станут известны позднее.
- Напомним, что в конце августе двое рабочих сорвались с лесов на стройке отеля Hyatt Place.
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