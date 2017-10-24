На стройке в Екатеринбурге погиб рабочий

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Следственный комитет начал проверку. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017 Сегодня днем на стройке дома № 125 по улице Амундсена разбился мужчина. Он погиб на месте после падения с девятого этажа. На месте трагедии работают медики, следователи и полиция. – На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 4, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность гражданина. По предварительным данным, смерть не криминальная, – рассказали в городской полиции. – По имеющимся сведениям, погибшим является уроженец одной из среднеазиатских республик, – добавили в пресс-службе СКР. Подробности случившегося станут известны позднее.

Напомним, что в конце августе двое рабочих сорвались с лесов на стройке отеля Hyatt Place. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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