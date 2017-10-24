Появились фото и видео пожара в Серове, в котором погибли пять человек

Прокуратура, Следственный комитет и полиция проводят проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

МЧС и МВД опубликовали фотографии и видео пожара в Серове, во время которого погибли два ребенка и три женщины.

Пожар произошел в ночь на 25 октября, его площадь составила 120 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание началось с крыльца дома, где накануне мать детей вместе с соседкой курили и распивали алкоголь, сообщили в прокуратуре.

Фото: МЧС

Одна из версий пожара – неосторожное обращение с огнем. Рассматривается также версия о коротком замыкании. Прокуратура устанавливает, когда в сгоревшем доме проводилась проверка электротехнического оборудования.

Фото: МЧС

Фото: МЧС

– Сотрудники полиции оперативно установили личности погибших людей. Это неработающая хозяйка квартиры Наталья С. 1986 года рождения, две ее дочери – Валерия К., 2006 года рождения, учащаяся школы и Александра С., 2015 года рождения, а также две соседки – пенсионерка Надежда Р. и Татьяна Г., 1970 года рождения, – рассказал официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых.

Фото: В.Н. Горелых