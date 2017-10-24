В Серове три человека погибли от отравления жидкостью для стекол

В квартире, где нашли тела, находилась пятилитровая полупустая канистра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

В Серове три человека скончались после отравления стеклоомывающей жидкостью, сообщает местный портал "Глобус".

Трупы двух мужчин и женщины обнаружили в квартире дома на улице Льва Толстого. Родственница одного из погибших открыла квартиру своим ключом и увидела тела, которые уже начали разлагаться. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили признаков насильственной смерти на телах погибших.

В квартире также обнаружили наполовину пустую канистру со стеклоомывающей жидкостью объемом 5 литров. Эта же жидкость была разлита в стаканах, из которых пили люди. Вероятно, компания решила употребить стеклоомывающую жидкость вместо "боярышника", продажа которого на данный момент находится под запретом.

Серовским районным СКР проводится доследственная проверка.