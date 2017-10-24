Два ребенка и трое взрослых погибли во время пожара в Свердловской области

Жертвами ЧП стали девочки 11 и 2 лет и женщины 31, 85 и 47 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

В Серове пожар в жилом доме унес жизни пяти человек – двух девочек 11 и 2 лет и трех женщин 31, 85 и 47 лет.

По данным МЧС, пожар в бараке на пять квартир на улице Сосьвинской начался ночью, поэтому его поздно обнаружили соседи. Они же и вызвали пожарных. К прибытию спасателей открытым пламенем горела кровля дома и вход в него, огонь быстро распространялся из-за деревянных конструкций. Пожарные проникли внутрь горящего дома и из двух сильно задымленных квартир вынесли через окна на улицу пятерых человек. Еще 8 жильцов эвакуировались самостоятельно еще до прибытия спасателей.

По словам официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в пожаре погибла 31-летняя неработающая женщина, ее дочери 11 и 2 лет, и две соседки 47 и 85 лет. По одной из версий, возгорание произошло на крыльце дома из-за неосторожного обращения с огнем или нарушения правил пожарной безопасности.

Также рассматривается версия о замыкании электропроводки. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".