Девятиклассница из Нижнего Тагила вернулась домой к годовалой дочери

Девушка говорит, что была в Екатеринбурге.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017
В среду, 25 января, около полудня в Нижнем Тагиле вернулась домой 17-летняя Дарья Зотикова, которую искали с 16 января, пишет tagilcity. Дома девушку, которая несмотря на возраст, сейчас учится в девятом классе, ждала годовалая дочь.
– На здоровье она не жаловалась. Выглядела опрятно. Куртка как была идеально чистая, так и по возвращении была как с иголочки, – рассказали журналистам в полиции Нижнего Тагила.
После того, как Даша вернулась, с ней работали полицейские. Стражам порядка школьница рассказала, будто была в Екатеринбурге. Однако опекуны девушки подозревают, что она обманывает.
- Девятиклассница ушла в аптеку в 16.00 часов 16 января и не вернулась. Спустя четыре дня Дарья позвонила родным, пообещала вернуться домой, но так и не пришла.
- Дарья Зотикова родилась в Костромской области, спустя месяц после рождения от девочки отказалась родная мать. Дарью удочерила Светлана Зотикова, но в подростковом возрасте девочка стала неуправляемой – сбегала из дома, попадала в полицию в нетрезвом виде. Женщина перестала справляться с подростком и отказалась от нее, после чего Дашу определили в детдом города Макарьева. Спустя год год Даша родила ребенка и попросила помощи в соцсети. Ее объявление случайно увидела Ольга Шохина и предложила переехать к ней, мать Ольги согласилась оформить опекунство над Дашей.