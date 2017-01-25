Девятиклассница из Нижнего Тагила вернулась домой к годовалой дочери

Девушка говорит, что была в Екатеринбурге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

В среду, 25 января, около полудня в Нижнем Тагиле вернулась домой 17-летняя Дарья Зотикова, которую искали с 16 января, пишет tagilcity. Дома девушку, которая несмотря на возраст, сейчас учится в девятом классе, ждала годовалая дочь.

– На здоровье она не жаловалась. Выглядела опрятно. Куртка как была идеально чистая, так и по возвращении была как с иголочки, – рассказали журналистам в полиции Нижнего Тагила.

После того, как Даша вернулась, с ней работали полицейские. Стражам порядка школьница рассказала, будто была в Екатеринбурге. Однако опекуны девушки подозревают, что она обманывает.