Действует банда? В Екатеринбурге ограбили очередной салон связи

Ущерб устанавливается.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

Вечером в среду, 25 января, был ограблен салон сотовой связи в доме на Эльмаше около трамвайного кольца. Как написал Ura.ru, на магазин по адресу Баумана, 56 напали двое мужчин в масках с предметом, похожим на пистолет. Ущерб пока уточняется, никто не пострадал.

Как рассказал работник салона, около 9 вечера двое мужчин в черных масках ворвались в магазин. Один из них угрожал продавцу предметом, похожим на пистолет, а другой разбил витрину монтировкой. Бандиты взяли с витрины сотовые телефоны, сколько уместилось в руках, и убежали.

— Нападение произошло 25 января в 21.10, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сумма ущерба еще уточняется, — сообщили в пресс-службк УМВД Екатеринбурга.

Судя по картам 2ГИС, в доме по адресу Баумана, 56 работает салон связи «Евросеть». Там же по соседству с ним находится участковый пункт полиции Орджоникидзевского района.