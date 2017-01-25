В Нижнем Тагиле при пожаре в квартире обгорел мужчина: у него 50 процентов тела в ожогах

Он пьяным закурил на диване и уснул.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

В среду, 25 января, в пожаре в Нижнем Тагиле на Космонавтов серьезные ожоги почти половины тела получил хозяин горевшей квартиры.

Как написал TagilCity.ru, 25 января в 16.35 вечера соседи заметили дым из квартиры на третьем этажа дома на Космонавтов, 39.

— По вызову к месту пожара были направлены 3 единицы техники и 10 человек личного состава. В 16.54 пожар был полностью потушен, — сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Пожарными из горящей квартиры был эвакуирован 60-летний мужчина. С отравлением продуктами горения и термическими ожогами 50 процентов тела пострадавший на скорой был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как оказалось, мужчина вместе с племянником на протяжении 3 лет снимает эту квартиру. Перед пожаром в течение 3 дней у него был запой.

И 25 января, будучи пьяным, он уснул. Когда вернулся племянник, находившийся в другой комнате, он увидел, что диван под спящим горит. Молодой человек разбил в квартире окна, чтобы удалить из комнаты дым, но приток кислорода только усилил горение.

— По предварительным данным, к возникновению пожара привела неосторожность при курении в нетрезвом виде самого пострадавшего, — отметили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.