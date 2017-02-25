«Площадь пожара – 400 квадратных метров»: в Екатеринбурге загорелась мастерская мебели

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.02.2017
Вечером 26 февраля в Екатеринбурге загорелась мебельная мастерская на улице Павлодарской, что находится в микрорайоне Уктус.
Как уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области, о пожаре в цехе по производству мягкой мебели сообщили в 20.12.
– По предварительным данным, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. О пострадавших пока не сообщается, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. – На месте работают пожарно-спасательные подразделения, 5 звеньев газодымозащитной службы.
На момент публикации, на месте ЧП работали уже 42 пожарных, прибывшие туда на 10 машинах.
- Сейчас пожарные пытаются остановить распространение огня, чтобы он не перекинулся на соседние постройки.
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