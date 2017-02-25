«Площадь пожара – 400 квадратных метров»: в Екатеринбурге загорелась мастерская мебели

На место на 10 машинах выехали 42 огнеборца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.02.2017

Вечером 26 февраля в Екатеринбурге загорелась мебельная мастерская на улице Павлодарской, что находится в микрорайоне Уктус.

Как уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области, о пожаре в цехе по производству мягкой мебели сообщили в 20.12.

– По предварительным данным, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. О пострадавших пока не сообщается, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. – На месте работают пожарно-спасательные подразделения, 5 звеньев газодымозащитной службы.

На момент публикации, на месте ЧП работали уже 42 пожарных, прибывшие туда на 10 машинах.

Сейчас пожарные пытаются остановить распространение огня, чтобы он не перекинулся на соседние постройки.

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