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«Площадь пожара – 400 квадратных метров»: в Екатеринбурге загорелась мастерская мебели

«Площадь пожара – 400 квадратных метров»: в Екатеринбурге загорелась мастерская мебели
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Фото: служба спасения "Сова" / vk.com/sowaekb
На место на 10 машинах выехали 42 огнеборца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.02.2017

Вечером 26 февраля в Екатеринбурге загорелась мебельная мастерская на улице Павлодарской, что находится в микрорайоне Уктус.

Как уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области, о пожаре в цехе по производству мягкой мебели сообщили в 20.12.

– По предварительным данным, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. О пострадавших пока не сообщается, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. – На месте работают пожарно-спасательные подразделения, 5 звеньев газодымозащитной службы.

На момент публикации, на месте ЧП работали уже 42 пожарных, прибывшие туда на 10 машинах.

  • Сейчас пожарные пытаются остановить распространение огня, чтобы он не перекинулся на соседние постройки.

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Евгений Светлый, 26.02.2017, 22:30
Тэги: Происшествия, МЧС, Фото
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