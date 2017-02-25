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В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург ВАЗ разорвало на части при столкновении с фурой

В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург ВАЗ разорвало на части при столкновении с фурой
16+
Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области
Пассажир легковушки погиб на месте, а водителя в тяжелейшем состоянии увезли на «скорой» в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.02.2017

Жуткая авария с участием двух легковушек и фуры произошла на 183-м километре трассы Пермь – Екатеринбург. Как утонили в областной Госавтоинспекции, ДТП произошло 25 февраля около 15.40.

По данным ГИБДД,  водитель «пятнадцатой», двигавшейся со стороны Екатеринбурга, начал обгон грузового автомобиля и выехал на встречную полосу. Но в итоге ему не удалось избежать столкновения с ехавшим навстречу большегрузом DAF. От удара легковушку буквально разорвало на части и отбросило на Volkswagen, также ехавший по встречной полосе.

– Пассажир «ВАЗ-2115» погиб от полученных травм на месте, – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. – Водителя увезли в ЦРБ в тяжелейшем состоянии.

Сейчас автоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.

  • Как отметили в ГИБДД, в момент аварии шел снег, поэтому видимость на трассе была ниже 300 метров.

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Евгений Светлый, 26.02.2017, 13:55
Тэги: ГИБДД, Авто, Происшествия
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