В машине на Эльмаше нашли мертвую девушку и двух парней без сознания

По предварительным данным, екатеринбурженка погибла после употребления наркотиков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.02.2017

Заведенную машину с двумя парнями и девушкой, которые были без сознания, заметили на одной из улиц Эльмаша накануне вечером. Но, когда на место прибыла «скорая», выяснилось, что девушка уже умерла.

– По данному факту сотрудники Орджоникидзевского следственного отдела проводят доследственную проверку, – прокомментировали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области. – В том числе будут опрошены молодые люди, которые были в машине, а сейчас находятся в больнице.

По предварительным данным, девушка погибла после употребления наркотиков.