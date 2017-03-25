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«В пакете была бомба!» В Екатеринбурге эвакуировали ТЮЗ и Дворец пионеров не из-за ложной тревоги

«В пакете была бомба!» В Екатеринбурге эвакуировали ТЮЗ и Дворец пионеров не из-за ложной тревоги
16+
Фото: Валерий Горелых, ГУ МВД по Свердловской области
В полиции сказали, что волноваться не из-за чего было.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017

В субботу, 25 марта, из-за подозрительного пакета были эвакуированы все посетители Дворца Пирнеров и ТЮЗа. Также полиция оцепила парк по соседству. Как написал сегодня e1.ru, местный житель нашел около Харитоновского парка «пакет с гранатой».
 
Екатеринбуржец Виталий рассказал, что шел вечером мимо Харитоновского парка, остановился, чтобы почистить ботинки, тут его внимание привлек пакет на снегу. А внутри была листовка с арабскими надписями и настоящая граната-лимонка.

— Там была настоящая граната с чекой с запалом, как «лимонка». Она была завернута в бумагу. Вызвал полицию. Когда приехали эксперты, они сказали, что это РГД-5, и спросили: «Зачем ты, парень, ее трогал?» А я им ответил, что вдруг бы ее поднял ребенок, — рассказал Виталий.

  • Вчера вечером из ТЮЗа и Дворца пионеров эвакуировали всех посетителей из-за сообщения о подозрительном пакете. Позднее в полиции сказали, что тревога была ложной.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 26.03.2017, 13:40
Тэги: Происшествия, Жизнь в городе
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