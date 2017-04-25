Суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым: онлайн-трансляция с процесса по делу о налете на квартиру блогера

В интервью НАШЕЙ подсудимый назвал этот эпизод случайностью, о которой он очень жалеет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В среду, 26 апреля, в мировом суде Кировского райсуда продолжили рассматривать очередное уголовное дело против грозы Пионерки Игоря Новоселова. Напомним: на этот раз речь идет о незаконном проникновении в квартиру блогера Владимира Рудякова, которое произошло 27 июня 2015 года. Новоселов работал тогда в коллекторском агентстве. Вместе с коллегами он ворвался в квартиру к общественнику. Но, когда налетчики избили мужчину и отобрали у него телефон, требуя оплаты долга по кредитам, выяснилось, что они ошиблись адресом. Извинившись, коллекторы предложили Рудякову в качестве компенсации ящик пива. Но тот не пошел на мировую и в итоге написал заявление в полицию.



В рамках этого дела Новоселова обвиняют по статьям «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего там лица» и «Побои». Подельников Игоря уже давно осудили. А завершить рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Новоселова, в 2015 году не удалось, так как он подался в бега. И только спустя 1,5 года сдался силовикам. Кстати, дожидаясь начала этого процесса в СИЗО, по просьбе корреспондента НАШЕЙ Игорь ответил на несколько вопросов, в том числе по поводу того, как он жил в Питере, когда сбежал из уральской столицы. Кстати, в этом же интервью Новоселов ответил, что эпизод с блогером – случайность, о которой он очень жалеет.



Перед началом этого процесса адвокат Новоселова говорил, что его подзащитный успел полностью признать свою вину по этому делу. Поэтому его могли рассмотреть в особом порядке – без допросов свидетелей и подробного изучения доказательств. Однако после приговора по делу о нападении на таксиста, за что Новоселов получил 2 года, парень изменил свое решение.

Дело должны были начать рассматривать еще неделю назад. Но тогда не пришли ни потерпевший, ни адвокат Новоселова, который был занят в другом процессе. Поэтому заседание перенесли на сегодня.

НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

10.46. Доброе утро.

Новоселова привел конвой.



Адвокат попросил несколько минут, чтобы переговорить с Игорем до начала заседания.

10.49. Адвокат Новоселова опять просит удалить СМИ с процесса, в ходе которого, по его словам, будет озвучена информация о ребенке подсудимого.

- А также к отцу Новоселова подходили двое неизвестных на улице и говорили ему, что он «попадет» за то, что натворил его сын, - сказал адвокат Сергей Шамсутдинов.

То есть, по словам защитника, на родных Новоселова оказывается давление.

10.55. Но судья не совсем понимает, как на это может повлиять удаление журналистов из зала суда. Она отказала в удовлетворении ходатайства.

10.57. Потерпевший Рудяков опять не явился. Пришедшим к нему домой приставам дверь никто не открыл.

Принято решение о повторном приводе потерпевшего.

11.02. Гособвинитель начал зачитывать обвинение.

Он напомнил, что 27 июня 2017 года Новоселов и два его коллеги по работе ворвались в квартиру блогера и избили его. При этом все трое были пьяны.

11.04. Из речи гособвинителя следует, что Новоселов ударил блогера не менее 11 раз.

Но Новоселов признает свою вину лишь частично.

– Входить – входил. Бить – бил. Но я не лупил его так, как сказано в обвинении, – заявил Новоселов.

По его словам, он нанес всего один удар. Потому, собственно, отказался от рассмотрения дела в особом порядке.