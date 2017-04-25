Наверх
Суд над грозой Пионерки Игорем Новоселовым: онлайн-трансляция с процесса по делу о налете на квартиру блогера
10:50, сегодня
18 лет колонии на двоих получили жители Екатеринбурга за марихуану, которую заказали почтой из Канады
10:47, сегодня
В главном корпусе УрФУ после отравления студентов и сотрудников закрыли столовую
10:40, сегодня
Штраф и эвакуация: в Екатеринбурге проходят рейды по поиску водителей-«инвалидов»
09:30, сегодня
Натяжной потолок: быстро, чисто и практично!
Появилось видео, как машина «Ауди ТТ» провалилась в яму на дороге в Верхней Пышме
09:15, сегодня
В Екатеринбурге из-за подозрительных пакетов гостей паба «Гастроли» выгнали на улицу: на место ЧП выезжали саперы
09:10, сегодня
В Екатеринбурге на территории отеля «Рамада» дотла сгорело летнее кафе
08:37, сегодня
ТОП-10 самых высоких зарплат Екатеринбурга
Абонент, будь начеку! Как сотовые операторы Екатеринбурга обманывают своих клиентов и что делать, если обманули вас
08:27, сегодня7
В Нижнем Тагиле такси «Максим» оштрафовали на 3 миллиона рублей
08:20, сегодня
«Урал» с минимальным счетом уступил лидеру чемпионата России
23:55, 25.04.2017
Ройзман поручил в кратчайшие сроки отмыть граффити со здания на Уралмаше
20:35, 25.04.2017
В Екатеринбурге оцепили военно-следственный отдел ЦВО
20:09, 25.04.2017
25 апреля в Екатеринбурге: новый дизайн храма-на-воде и неработающие паркоматы
20:06, 25.04.2017
В Екатеринбурге прокуратура наказала глав «Водоканала» и «Салюта» за незаконный бизнес
19:37, 25.04.2017
Минкультуры России потребовало возбудить уголовное дело из-за сноса Успенской церкви в Екатеринбурге
19:08, 25.04.2017
В Каменске-Уральском во время пожара в многоэтажке погибла женщина
19:04, 25.04.2017
Вице-президент «Урала» заявил о катастрофической нехватке футбольных полей в Екатеринбурге
18:40, 25.04.2017
Во время Парада Победы над Екатеринбургом пролетят 20 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков
18:35, 25.04.2017
Екатеринбургу грозит дефицит мест: более половины зданий школ города изношены на 50%
18:21, 25.04.2017
Миллион на неработающие паркоматы: мэрия Екатеринбурга ищет банк, чтобы парковку можно было оплачивать картой
17:57, 25.04.2017
За четыре года долги свердловчан за коммуналку выросли в два раза
17:43, 25.04.2017
Пенсионера из Екатеринбурга, который пропал неделю назад, нашли мертвым
17:10, 25.04.2017
В сервисе платежей «Фрисби» объявили акцию «Антиклещ»
17:07, 25.04.2017
Он будет треугольным: рабочая группа одобрила обновленный эскиз храма-на-воде в Екатеринбурге
17:02, 25.04.20171
Форварда «Урала» Романа Павлюченко дисквалифицировали на 3 матча после его разборки с судьей во время игры с «Зенитом»
17:00, 25.04.2017
Музей истории Екатеринбурга нашел себе огромного «человека-антиголубя»
16:45, 25.04.2017
Подростки устроили забег по крышам Екатеринбурга
16:40, 25.04.2017
В Богдановиче акушер-гинеколог предстанет перед судом за смерть беременной женщины
16:30, 25.04.2017
В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД вместе с судебными приставами проводят рейды по поимке должников-водителей
16:25, 25.04.2017
В Екатеринбурге появился график первых опрессовок
15:47, 25.04.2017
Запугивают жителей: управляющая компания заподозрила конкурентов в поджоге четырех многоэтажек в Екатеринбурге
15:24, 25.04.2017
В Екатеринбурге двух водителей арестовали за тонировку машин
15:24, 25.04.2017
В Екатеринбурге пропал 83-летний дедушка: родные разыскивают его уже неделю
14:50, 25.04.2017
В Екатеринбурге массово отравились студенты и сотрудники УрФУ
14:25, 25.04.2017
Заставят молчать: в Екатеринбургской гордуме придумали наказание для депутатов-прогульщиков
14:22, 25.04.2017
Цех оборонного завода в Екатеринбурге, где обрушилась крыша, откроют в ноябре
14:10, 25.04.2017
Мошенницы, из-за которых умер ветеран в Екатеринбурге, попали на камеры видеонаблюдения
13:52, 25.04.20171
В Екатеринбурге водителя лишили прав на полтора года за ДТП, в котором погиб пешеход
13:15, 25.04.2017
AliExpress будет доставлять товары россиянам на следующий день после покупки
13:07, 25.04.2017
События войны через письма и дневники очевидцев: в Екатеринбурге пройдет премьера спектакля «1941–1945»
13:07, 25.04.2017
В Екатеринбурге городские фонтаны заработают ко Дню Победы
13:04, 25.04.2017
Освободившимся из тюрьмы заключенным предлагают платить по 50 тысяч рублей
12:55, 25.04.2017
В Екатеринбурге появилась новая промышленная зона
12:40, 25.04.2017
В Екатеринбурге сотрудница полиции украла сертификаты из парфюмерного, приехав на вызов по тревожной кнопке
12:26, 25.04.20172
В Североуральске молодой отец зарезал соседей, мешавших спать его ребенку
12:25, 25.04.20173
В Свердловской области 10-летний ребенок заразился клещевым энцефалитом
12:10, 25.04.2017
В России предложили отменить знаки запрета остановки и стоянки из-за отсутствия четких правил их установки
11:55, 25.04.2017
Екатеринбуржец пытался спрятать от приставов свою «Ауди А6», утверждая, что подарил ее
11:30, 25.04.2017
Богохульство как уголовное преступление: онлайн-трансляция с процесса по делу Руслана Соколовского в Екатеринбурге
11:03, 25.04.20171
Два лифта в Пионерском микрорайне подожгли с разницей в 10 минут
10:49, 25.04.2017
Прокуратура требует закрыть опасную газовую автозаправку в Свердловской области
10:45, 25.04.2017

18 лет колонии на двоих получили жители Екатеринбурга за марихуану, которую заказали почтой из Канады

18 лет колонии на двоих получили жители Екатеринбурга за марихуану, которую заказали почтой из Канады
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Посылка стоила им 60 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В Екатеринбурге Октябрьский районный суд вынес приговор двум молодым людям, которые заказали крупную партию марихуаны почтой из Канады. Они получили по 9 лет колонии каждый, сообщили в пресс-службе прокуратуры 26 апреля 2017 года.
 
Никиту Кузнецова и Михаила Бакунина обвинили в незаконном перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, в крупном размере и незаконном приобретении, хранении наркотиков в крупном размере.
 
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, судом установлено, что в мае 2016 года молодые люди направили продавцу, находящемуся на территории Канады, данные о приобретении и пересылке наркотического средства каннабис (марихуана) общей массой свыше 800 грамм и перевели ему оплату в сумме 60 тысяч руб. После чего им выслали по почте посылку с наркотиком.
  • Суд назначил Никите Кузнецову и Михаилу Бакуну наказание в виде 9 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строгого режима.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 26.04.2017, 10:47
Тэги: Криминал, Суд, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Отключение света Уралмаш, Эльмаш Рейтинг Убийство в Рахмангулово Горящие авто Мистика Парковки Отдых Личное ЧМ-2018 Взятки Интернет Розыск Тест Музыка Скандал с Новиковым Новости Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Кризис и санкции Скорая помощь Производство Религия Дорожные воины 9 мая Семья Знаменитости История успеха Гололед Рецензия Дело Пьянкова Смерть Бэби-боксы Общественный транспорт В Египте разбился самолет с российскими туристами Опрос Экономия ЗАГС Дороги Пожар Путин Приостановка полетов в Египет Биатлон Животные Коллекторы Здоровье Эксклюзив Дом-2 Футбол Женщины ЖКХ Авто ДТП Происшествия Сибирская язва Убийство Ирины Вахрушевой Хэллоуин-2015 ГИБДД Ту 154 Военный репортаж Кто заработал Медицина Развлечения Горячее Самолет Растения Дети Волейбол Мировые новости Студенты Мультимедиа Еда Ошибки врачей Ловец покемонов Доска позора Спорт Новости России Расстрел на Депутатской Самолет Минобороны упал в Якутии Транспортная реформа Конкурсы Ельцин-центр Катастрофа ВУЗ Криминал Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Искусство Мотоциклы Психология Деньги СМИ История Екатеринбурга Обрушение крыши на Калинина МЧС Крушение самолета под Ростовом Необычное Туризм Образование Недвижимость ИГИЛ Жизнь в городе Война ритуальных агентств Отношения В Екатеринбурге -40 градусов Секс Слухи Культура Снос монастыря на Качканаре Мода Фото Позитив Грипп Экономика Расписание Шоу-бизнес Корь Приговор Лошагину Новый год Политика Суд Грипп в Екатеринбурге Расстрел Интервью Погода Школа Видео Взрыв Голодовка в колонии Мужчины Хоккей Скандалы Пусть говорят Транспорт Выставки Афиша Баскетбол Высокие технологии Строительство Бизнес Репортаж Лайфхак Статистика Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Новости дня Храм святой Екатерины Красота

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru