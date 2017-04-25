18 лет колонии на двоих получили жители Екатеринбурга за марихуану, которую заказали почтой из Канады

Посылка стоила им 60 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В Екатеринбурге Октябрьский районный суд вынес приговор двум молодым людям, которые заказали крупную партию марихуаны почтой из Канады. Они получили по 9 лет колонии каждый, сообщили в пресс-службе прокуратуры 26 апреля 2017 года.

Никиту Кузнецова и Михаила Бакунина обвинили в незаконном перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, в крупном размере и незаконном приобретении, хранении наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, судом установлено, что в мае 2016 года молодые люди направили продавцу, находящемуся на территории Канады, данные о приобретении и пересылке наркотического средства каннабис (марихуана) общей массой свыше 800 грамм и перевели ему оплату в сумме 60 тысяч руб. После чего им выслали по почте посылку с наркотиком.