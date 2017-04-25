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В Екатеринбурге умер арт-директор ночных клубов «Водолей» и «Метро» Павел Кучик

В Екатеринбурге умер арт-директор ночных клубов «Водолей» и «Метро» Павел Кучик
16+
Фото: открытые источники
Родные шоумена винят в его смерти врачей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В Екатеринбурге скончался известный в городе шоумен Павел Кучик, пишут Европейско-Азиатские новости сегодня, 26 апреля. 

Павлу Кучику было 42 года

Павлу Кучику было 42 года, через несколько дней семья готовилась отметить его день рождения. Издание приводит слова вдовы шоумена Юлии Казанковой-Кучик: 

- Павла отказались госпитализировать при крайне низком показателе гемоглобина (всего сорок). На прошлой неделе  Паша ездил на прием в больницу. Через два дня ему стало хуже. Затем Пашу отказались класть в больницу. Под давлением матери только госпитализировали, - прокомментировала ситуацию Юлия Казанкова-Кучик. 

  • Теперь родственники Павла хотят добиться справедливости и привлечь к ответственности врачей. 
  • Под его руководством Павла Кучика создавались шоу - балеты, ставились звездные шоу. Многие знали Павла как талантливого фотографа.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 26.04.2017, 20:49
Тэги: Медицина, Скандалы, Смерть
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