В Екатеринбурге умер арт-директор ночных клубов «Водолей» и «Метро» Павел Кучик

Родные шоумена винят в его смерти врачей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В Екатеринбурге скончался известный в городе шоумен Павел Кучик, пишут Европейско-Азиатские новости сегодня, 26 апреля.

Павлу Кучику было 42 года

Павлу Кучику было 42 года, через несколько дней семья готовилась отметить его день рождения. Издание приводит слова вдовы шоумена Юлии Казанковой-Кучик:

- Павла отказались госпитализировать при крайне низком показателе гемоглобина (всего сорок). На прошлой неделе Паша ездил на прием в больницу. Через два дня ему стало хуже. Затем Пашу отказались класть в больницу. Под давлением матери только госпитализировали, - прокомментировала ситуацию Юлия Казанкова-Кучик.