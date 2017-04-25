В главном корпусе УрФУ после отравления студентов и сотрудников закрыли столовую

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017
В Екатеринбурге на 30 суток закрыли столовую в главном корпусе УрФУ на улице Мира, 19, сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора. Она не работает с 21 апреля. Это произошло после того, как в столовой студенты и сотрудники УрФУ подхватили острую кишечную инфекцию.
В ведомстве отмечают, что все заболевшие обедали в столовой №4 УрФУ. В ходе расследования сотрудники Роспотребнадзора обнаружили ряд нарушений. Они касаются хранения продуктов, обработки посуды и кухонного инвентаря, состояния пищеблока. Также в столовой обнаружили продукты, которые не соответствуют гигиеническим нормативам.
У студентов и сотрудников УрФУ обнаружили возбудитель инфекции – норовирус.
- Ранее стало известно, что за период с 18 по 25 апреля к медикам обратились 13 человек, которые обедали в столовой УрФУ. У всех нашли острую кишечную инфекцию.