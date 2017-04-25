В главном корпусе УрФУ после отравления студентов и сотрудников закрыли столовую

13 человек подхватили острую кишечную инфекцию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В Екатеринбурге на 30 суток закрыли столовую в главном корпусе УрФУ на улице Мира, 19, сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора. Она не работает с 21 апреля. Это произошло после того, как в столовой студенты и сотрудники УрФУ подхватили острую кишечную инфекцию.

В ведомстве отмечают, что все заболевшие обедали в столовой №4 УрФУ. В ходе расследования сотрудники Роспотребнадзора обнаружили ряд нарушений. Они касаются хранения продуктов, обработки посуды и кухонного инвентаря, состояния пищеблока. Также в столовой обнаружили продукты, которые не соответствуют гигиеническим нормативам.

У студентов и сотрудников УрФУ обнаружили возбудитель инфекции – норовирус.