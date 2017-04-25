В Каменске-Уральском труп убитого мужчины больше недели лежал на балконе

Полицию вызвали соседи, почувствовавшие трупный запах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В Каменске-Уральском на улице Привокзальной на балконе дома обнаружили тело мужчины со следами побоев, сообщили в областном управлении Следственного комитета сегодня, 26 апреля.

Жители многоквартирного дома 21 апреля вызвали полицейских из-за сильного запаха, который исходил от одного из балконов. Прибывшие стражи порядка взломали дверь в квартиру и обнаружили на балконе тело 42-летнего владельца квартиры с многочисленными следами побоев.

Полицейские быстро вышли на след подозреваемых в убийстве - трех местных жителей 50, 49 и 43 лет. Ранее судимые мужчины не пытались уехать из города и скрыться, так как полагали, что правоохранительные органы не смогут установить, что в квартире убитого находились именно они.

По версии следствия, убийство произошло 12 апреля. Компания из нескольких человек устроила застолье в квартире будущей жертвы. «Праздник» затянулся, и владелец квартиры потребовал, чтобы гости отправились по домам, однако те уходить не хотели. Втроем они избили мужчину и еще живого вытащили на балкон, где он вскоре скончался.