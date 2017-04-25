В Свердловском областном суде рассмотрят дело об убийстве таксистки в Ревде

У женщины, которую застрелили из-за машины, остались двое маленьких детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В четверг, 27 апреля, в Свердловском областном суде начнется процесс по делу о жестоком убийстве таксистки, которое было совершено в Ревде год назад. В убийстве 33-летней женщины, у которой остались двое маленьких детей, обвиняют двух безработных парней из Нижних Серег, у каждого из которых уже по несколько судимостей за кражи и разбой.



Напомним: тело убитой таксистки нашли 30 апреля 2016 года в лесу около социально-реабилитационного центра Ревды, где раньше жил один из обвиняемых. А на следующее утро в районе 302-го километра трассы Пермь – Екатеринбург обнаружили угнанную «Ладу Гранту».

По версии следствия, женщину убили, когда она выполняла один из заказов. Парням, вызвавшим такси, позарез была нужна машина, поэтому они и решили убить ее владелицу. В ходе расследования дела силовики выяснили, что, едва они отъехали от ворот реабилитационного центра, как старший из них практически в упор выстрелил в сидевшую за рулем женщину из самодельного револьвера. После чего подельники выбросили тело и уехали на машине убитой в село Первомайское, где живет отец одного из парней. Там они напились, после чего один заснул, а второй поехал кататься на украденной машине. Но в итоге он съехал в кювет на трассе, где его и задержала полиция.

– В Ревде это преступление вызвало большой общественный резонанс, – добавили в пресс-службе облсуда.

Теперь сообщникам грозит вплоть до пожизненного.

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