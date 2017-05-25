На Шарташе иномарка сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре»

Пострадавшую увезли в больницу на скорой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

Авария, в которой пострадала женщина, произошла в микрорайоне Шарташ утром 26 мая. Как уточнили в городской Госавтоинспекции ДТП произошло в 08:40 у дома № 175 по улице Проезжей.

– 50-летний водитель «Хендай», ехавший со стороны Березовского в направлении улицы Норильской, сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщили в отделе по связи со СМИ ГИБДД по Екатеринбургу.

44-летнюю женщину с травмами различной степени тяжести увезли на скорой в ГКБ № 36.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по обстоятельствам случившегося.

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