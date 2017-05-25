В парке Екатеринбурга нашли тело убитой женщины

Полицейские просят прохожих не гулять в одиночку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017
В Екатеринбурге 26 мая на территории Юго-Западного района нашли тело женщины, сообщает «КП-Урал».
Труп нашли в парке, на месте работают полицейские и следователи. По словам очевидцев, прохожих просят не гулять в одиночку, так как женщину убили - на ее теле обнаружены ножевые раны. В областном управлении Следственного комитета происшествие пока не комментируют.
- Утром 23 мая в Екатеринбурге возле школы № 41 нашли тело 80-летнего мужчины. По предварительным данным, пенсонеру стало плохо из-за проблем с сердцем. За день до этого на Уралмаше скончался пожилой мужчина, которому стало плохо на улице.
- 21 мая на улице Титова в Екатеринбурге обнаружили труп 25-летнего военнослужащего. Среди версий гибели - убийство, так как мужчина лежал под окнами.