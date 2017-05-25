На ВИЗе произошел пожар в НИИ охраны матери и ребенка

Ему был присвоен повышенный ранг сложности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

На ВИЗе вечером 25 мая произошел пожар в НИИ охраны матери и ребенка на Репина 1,а. Как уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области, пожар начался в теплопункте медкомплекса.

Возгорание обнаружило охранник больницы и вовремя вызвал сотрудников МЧС. Для тушения пожара повышенного ранга сложности задействовали лучшую технику. На площади 30 квадратных метров огнем было повреждено помещение для хранения хозяйственного инвентаря.

— В тушении были задействованы 15 единицы техники и 48 человек личного состава. В 21.58 удалось локализовать огонь, еще через шесть минут было ликвидировано открытое горение. Окончательно пожар был потушен в 23.22. По предварительным данным, ЧП не повлияло на систему подачи отопления в больницу, — уточнили в МЧС.