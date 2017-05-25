Наверх
На ВИЗе произошел пожар в НИИ охраны матери и ребенка
10:50, сегодня
Старики-разбойники: рецензия на фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок»
10:15, сегодня
Выходные в Екатеринбурге порадуют теплом, но ожидаются дожди
09:57, сегодня
В самом центре Екатеринбурга из окна здания около главка МВД выпал человек: он был весь в огне
09:30, сегодня
Ясновидящая Дарья: «Ко мне приезжают из разных городов»
Почему на самом деле ушел Роман Павлюченко: ФК «Урал» раскрыл все секреты
09:08, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 27 по 28 мая: ловим «Пулю», слушаем саксофон и встречаем лето с драконом
09:01, сегодня
Дню танкиста — быть! Минобороны поддержало проведение нового военного шоу вместо Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле
08:48, сегодня
С летним городским лагерем Детской технологической школы "Легокомп" лето будет умным и энергичным!
В Екатеринбурге владелец бургер-баров Андрей Фролов продал сеть «Огонь»
08:30, сегодня
Где школьнику подработать в Екатеринбурге во время летних каникул
08:25, сегодня2
Крупный пожар в Свердловской области уничтожил вещевой рынок
08:18, сегодня
18 – 20 мая Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших зимостойких растений!
В Екатеринбурге уменьшат количество мест, разрешенных для наружной рекламы
20:55, 25.05.2017
В Екатеринбурге задержали автобус, который с нарушениями перевозил детей
20:25, 25.05.2017
Перенос остановок и повременной тариф: как проведут транспортную реформу в Екатеринбурге в 2017 году
20:18, 25.05.20171
В новой аптеке сети "Живика" начались Дни низких цен
В Екатеринбурге вместе трамвая на Зеленый Остров будет ходить автобус
19:50, 25.05.2017
На остановке «Каменные палатки» в Екатеринбурге умер мужчина
19:25, 25.05.2017
Процесс закончен: соучастнику покушения на бывшего главу УВД Екатеринбурга дали 4,5 года «строгача»
19:02, 25.05.2017
С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге запустят повременной тариф оплаты проезда
18:33, 25.05.20171
В Екатеринбурге набирают волонтеров для работы на «Безумных днях»
18:30, 25.05.2017
Мужчину на скорой увезли из Екатеринбургского зоопарка
18:05, 25.05.2017
Горло было перерезано: в Серове нашли труп женщины
18:00, 25.05.2017
В Екатеринбурге пройдет первая PR-конференция на Урале — «Жара»
17:45, 25.05.2017
Через огонь и воду – без потерь: как обезопасить свою недвижимость от возможных рисков
17:27, 25.05.2017
«Может быть, я идиот, но верил Дудко»: соучастник в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга произнес последнее слово
17:10, 25.05.2017
В Екатеринбурге ограбили районную администрацию
17:09, 25.05.2017
Тюрьмы не будет: подросток с Уралмаша убил мать в состоянии аффекта
16:45, 25.05.2017
Свердловскую больницу эвакуировали из-за опасных химикатов
16:20, 25.05.2017
ФК «Урал» лишился нападающего: уходит Жан Жак Бугуи
16:12, 25.05.2017
Бизнесмена осудили на 8,5 лет за нападение с топором и ножом на двух человек в Среднеуральске
15:50, 25.05.2017
Полиция задержала дальнобойщиков с Урала, бастующих на МКАДе: женщин продержали двое суток
15:40, 25.05.2017
Хинкали помогли свердловским следователям раскрыть убийство
15:19, 25.05.2017
В Екатеринбурге в Орджоникидзевском районе на пепелище нашли четыре трупа
14:46, 25.05.2017
На Ботанике на ходу загорелся автомобиль Audi
14:25, 25.05.2017
Свидетель по делу Руслана Соколовского обратился в прокуратуру из-за угроз
13:57, 25.05.20171
В Березовском двое воров автомобильных аккумуляторов получили больше 7 лет «строгача»
13:43, 25.05.20171
«Мало соотнесен с нуждами церкви»: Сторонница храма-на-воде в Екатеринбурге раскритиковала проект собора
13:30, 25.05.20173
В Свердловской области хозяйка праздника сорвала украшения с гостьи и чуть не проглотила их
13:08, 25.05.2017
Студенты УрФУ взяли бронзу на чемпионате мира по программированию в США
12:32, 25.05.2017
В Екатеринбурге в девяти многоквартирных домах отключат газ
12:16, 25.05.2017
В Екатеринбурге арестовали сотрудника автосервиса, в котором избили журналистов «Ермака» и юриста
11:45, 25.05.2017
Мать с маленьким ребенком из Екатеринбурга сбили на машине, а потом избили муж с женой
11:45, 25.05.20173
На защиту метро Екатеринбурга от террористов потратят 200 миллионов рублей
11:40, 25.05.20171
«Дудко говорил, что за эту операцию ему дадут орден»: соучастника покушения на Бориса Тимониченко допросили в суде
11:17, 25.05.2017
Стало известно, когда пройдет прямая линия Владимира Путина в 2017 году
10:50, 25.05.20171
Где недорого отдохнуть в июне? Топ 10 туров!
10:30, 25.05.2017
На свердловской трассе перевернулся ВАЗ: пострадали четыре человека, двое в коме
10:29, 25.05.2017
Свердловчанка отсудила у стоматологии 200 тысяч рублей за неправильное лечение
10:08, 25.05.2017
Производил впечатление профессионала: финал апелляции на приговор экс-главе «Северной казны» Меренкову в облсуде
09:58, 25.05.2017
Появился полный трейлер нового сезона «Игры престолов»
09:23, 25.05.2017
Почти 40 процентов россиян считают, что Соколовский оскорбил чувства верующих
09:02, 25.05.20172
В Екатеринбурге «Лада» на большой скорости перевернулась и врезалась в «Тойоту»
08:35, 25.05.2017
Свердловчанин погиб от удара током из-за оборванных грузовиком проводов
08:14, 25.05.2017

На ВИЗе произошел пожар в НИИ охраны матери и ребенка

На ВИЗе произошел пожар в НИИ охраны матери и ребенка
16+
Фото: ИА «Ночные новости»
Ему был присвоен повышенный ранг сложности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

На ВИЗе вечером 25 мая произошел пожар в НИИ охраны матери и ребенка на Репина 1,а. Как уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области, пожар начался в теплопункте медкомплекса.
 
Возгорание обнаружило охранник больницы и вовремя вызвал сотрудников МЧС. Для тушения пожара повышенного ранга сложности задействовали лучшую технику. На площади 30 квадратных метров огнем было повреждено помещение для хранения хозяйственного инвентаря.
 

— В тушении были задействованы 15 единицы техники и 48 человек личного состава. В 21.58 удалось локализовать огонь, еще через шесть минут было ликвидировано открытое горение. Окончательно пожар был потушен в 23.22. По предварительным данным, ЧП не повлияло на систему подачи отопления в больницу, — уточнили в МЧС.

 
  • Как уточнил на месте начальник караула второй пожарной части Сергей Севицких, техника прибыла по повышенному номеру сложности, так как объект является социально значимым.
  • Причины возгорания будут выяснять пожарные дознаватели.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 26.05.2017, 10:50
Тэги: Дети, Происшествия, Фото
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
ГИБДД Женщины Лайфхак Личное Волейбол Суд Дело Пьянкова Ельцин-центр Эксклюзив Екатеринбуржцы в разных странах Необычное Фото Семья Убийство в Рахмангулово ЖКХ Крушение самолета под Ростовом Мультимедиа Дом-2 Гололед В Египте разбился самолет с российскими туристами Хэллоуин-2015 Расстрел на Депутатской Путин Жизнь в городе Позитив ДТП Шоу-бизнес Самолет Минобороны упал в Якутии Интернет Строительство Рецензия Дороги Новый год Искусство Спорт Голодовка в колонии Бизнес Биатлон Общественный транспорт Храм святой Екатерины ИГИЛ Смерть История Екатеринбурга Рейтинг Производство Знаменитости Образование Взрыв Взятки Катастрофа Опрос Пожар Происшествия Культура Дорожные воины Самолет Мистика Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? История успеха Грипп в Екатеринбурге Новости дня Экономика Выставки Истории 9 мая Скандал с Новиковым Медицина Снос монастыря на Качканаре Коллекторы Горящие авто Тест Конкурсы Военный репортаж Туризм Кто заработал Бэби-боксы Розыск Сибирская язва Музыка Статистика Пусть говорят Деньги Футбол Мужчины Экономия Ту 154 Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Расстрел ВУЗ Растения Мировые новости Доска позора Красота Транспортная реформа Слухи Отношения МЧС Еда Животные Скандалы Обрушение крыши на Калинина Корь Ошибки врачей Интервью Видео Расписание Ловец покемонов Новости Репортаж Убийство Ирины Вахрушевой Школа Война ритуальных агентств Студенты Парковки 9 мая Приостановка полетов в Египет Отдых Баскетбол Недвижимость Мотоциклы Новости России Авто Погода Криминал ЧМ-2018 В Екатеринбурге -40 градусов Дети СМИ Афиша Высокие технологии Скорая помощь Психология Горячее Грипп Хоккей Отключение света Уралмаш, Эльмаш Кризис и санкции Приговор Лошагину Политика Транспорт ЗАГС Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Развлечения Религия Мода Секс Здоровье

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru