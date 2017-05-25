В самом центре Екатеринбурга из окна здания около главка МВД выпал человек: он был весь в огне

В полиции, Cледственном комитете и больнице отказались дать какие-либо комментарии по поводу ЧП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

В центре Екатеринбурга вечером 25 мая из окна отеля выбросился человек, все его тело было охвачено пламенем, сообщил 25 мая «АиФ-Урал». В правоохранительных органах от комментариев отказались.

ЧП произошло в четверг, около 10 часов вечера на перекрестке Хохрякова и Ленина, через дорогу от ГУ МВД по Свердловской области. Из окна одного из находящихся рядом зданий, около отеля Tenet, выпал горящий человек и разбился. На место оперативно приехали сотрудники МЧС, полиции и СКР. Сотрудники отеля помогали его тушить.

— Примчались две «обычные» пожарные машины, две с лестницей и одна штабная «ГАЗель», все с мигалками и сиренами, — рассказали очевидцы.

Место падения огородили лентой, за ней под окнами лежало накрытое тело. Мужчина погиб или женщина — также неизвестно.