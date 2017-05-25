Крупный пожар в Свердловской области уничтожил вещевой рынок

Площадь пожара была более квадратного километра.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017
В ночь на 26 мая в Камышлове сгорел местный рынок: площадь пожара составила 1200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
По предварительной информации, пострадавших в ЧП нет. Как уточнили в МЧС, огню удалось быстро распространиться из-за того, что в павильонах было много вещей и парфюмерии - быстровоспламеняющихся предметов.
— Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня. В тушении пожара были задействованы 7 единиц пожарной техники и 23 человека личного состава. На месте был развернут штаб пожаротушения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
- На то, чтобы сбить пламя и начать проливку конструкций, огнеборцам понадобилось около полутора часов. Причины пожара выясняются.