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В Свердловской области во время пожара погибли три человека

В Свердловской области во время пожара погибли три человека
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Трагедия произошла ночью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

В Кировграде в ночь на 26 мая во время пожара в квартире погибли три человека, сообщили в областном управлении Следственного комитета.
 
По предварительной информации, во время пожара в квартире на втором этаже мнооквартирного дома погибли три члена одной семьи - 68-летний отец, его 46-летний сын и 42-летняя дочь. На телах погибших признаков насильственной смерти не обнаружено, предположительной причиной гибели является отравление продуктами горения. Точную причину смерти установит экспертиза.
 
Очаг возгорания располагался возле дивана в другой комнате, где никого не было. Причины пожара выясняют специалисты, среди основных версий - неосторожное обращение с огнем или неисправность электропроводки. 
 
По данным ГУ МЧС по Свердловской области, пожар начался в пятом часу утра. Его площадь составила девять квадратных метров. На месте ЧП работали шесть спасателей и две спецмашины, огонь потушили к пяти часам утра.
  • Сотрудники полиции, МЧС и следователи устанавливают обстоятельства ЧП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. 
  • 25 мая в Екатеринбурге в переулке Джамбула сгорел дом, на пепелище нашли четыре трупа - трех мужчин и женщину. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 26.05.2017, 11:45
Тэги: Происшествия, Пожар
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