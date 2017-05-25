В Свердловской области во время пожара погибли три человека

Трагедия произошла ночью.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017
В Кировграде в ночь на 26 мая во время пожара в квартире погибли три человека, сообщили в областном управлении Следственного комитета.
По предварительной информации, во время пожара в квартире на втором этаже мнооквартирного дома погибли три члена одной семьи - 68-летний отец, его 46-летний сын и 42-летняя дочь. На телах погибших признаков насильственной смерти не обнаружено, предположительной причиной гибели является отравление продуктами горения. Точную причину смерти установит экспертиза.
Очаг возгорания располагался возле дивана в другой комнате, где никого не было. Причины пожара выясняют специалисты, среди основных версий - неосторожное обращение с огнем или неисправность электропроводки.
По данным ГУ МЧС по Свердловской области, пожар начался в пятом часу утра. Его площадь составила девять квадратных метров. На месте ЧП работали шесть спасателей и две спецмашины, огонь потушили к пяти часам утра.
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