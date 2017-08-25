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В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки

В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки
16+
Фото: vk.com/incekb
Она упала на козырек подъезда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017

В Екатеринбурге на улице Викулова девушка выпала из окна многоэтажного дома. 
 
Инцидент произошел в 11 утра 26 августа. По словам очевидцев, девушка осталась жива. На место ЧП выезжали врачи, полицейские и спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются.
 
  • В ночь на 16 августа в Екатеринбурге выпала из окна 18-летняя девушка. Она оставила записку и выбросилась из окна своей комнаты.
  • В начале августа в Академическом с балкона выпал голый мужчина. Следователи рассматривают различные версии трагедии, в том числе несчастный случай.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 26.08.2017, 16:06
Тэги: Происшествия
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