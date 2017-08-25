В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки

Она упала на козырек подъезда.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017
В Екатеринбурге на улице Викулова девушка выпала из окна многоэтажного дома.
Инцидент произошел в 11 утра 26 августа. По словам очевидцев, девушка осталась жива. На место ЧП выезжали врачи, полицейские и спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются.
- В ночь на 16 августа в Екатеринбурге выпала из окна 18-летняя девушка. Она оставила записку и выбросилась из окна своей комнаты.
- В начале августа в Академическом с балкона выпал голый мужчина. Следователи рассматривают различные версии трагедии, в том числе несчастный случай.