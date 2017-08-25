В Свердловской области будут судить водителя, насмерть сбившего двух девочек

В момент аварии мужчина был пьян.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017

Трагедия произошла 27 мая этого года, когда на четвертом километре трассы Станция Глубокое - Бобровский, неподалеку от села Косулино, пьяный водитель легковушки на большой скорости потерял управление и съехал с дороги на правую обочину.

По обочине шли две девочки 15 и 14 лет. Обе попали под колеса машины и погибли на месте. Водитель с места ДТП сбежал, но вскоре был задержан полицейскими в Березовском.