В Свердловской области будут судить водителя, насмерть сбившего двух девочек

В момент аварии мужчина был пьян.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017
В Заречном предстанет перед судом автомобилист, обвиняемый в гибели двух девочек, сообщили в областном управлении Следственного комитета.
Трагедия произошла 27 мая этого года, когда на четвертом километре трассы Станция Глубокое - Бобровский, неподалеку от села Косулино, пьяный водитель легковушки на большой скорости потерял управление и съехал с дороги на правую обочину.
По обочине шли две девочки 15 и 14 лет. Обе попали под колеса машины и погибли на месте. Водитель с места ДТП сбежал, но вскоре был задержан полицейскими в Березовском.
- В поисках помогли очевидцы, которые сообщили цвет машины и одну из цифр ее номера. Водителя заключили под стражу, в отношении него было возбуждено уголовное дело, который на данный момент отправлено в Белоярский районный суд.